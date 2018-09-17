В Уссурийске на трёх участках Андрей Тарасенко получил 100% голосов

По данным ЦИК, во втором туре лидирует действующий глава края.

На трех избирательных участках в Уссурийском городском округе кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Тарасенко получил 100% голосов. Это следует из данных на сайте Избирательной комиссии Приморского края.

В частности, все голоса за Тарасенко были отданы на участках №3801 (540 голосов) и №3802 (112), а также №3818 (109).

В целом, по данным сайта на момент написания этой заметки (13:24 17 сентября), за Тарасенко в Уссурийске отдали голоса 63,04% избирателей, а за его соперника Андрея Ищенко — 34,84%.

По последней информации, десятки полицейских блокировали здание, в котором расположена территориальная избирательная комиссия Уссурийска.

По данным сайта ЦИК, после обработки 99,16% бюллетеней во втором туре досрочных выборов губернатора лидирует Тарасенко (49,55% голосов), у Ищенко — 48,06%.