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В Уссурийске на трёх участках Андрей Тарасенко получил 100% голосов
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В Уссурийске на трёх участках Андрей Тарасенко получил 100% голосов 

Prim.News 5 часов назад
Фото: Prim.News
По данным ЦИК, во втором туре лидирует действующий глава края.
На трех избирательных участках в Уссурийском городском округе кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Тарасенко получил 100% голосов. Это следует из данных на сайте Избирательной комиссии Приморского края.
В частности, все голоса за Тарасенко были отданы на участках №3801 (540 голосов) и №3802 (112), а также №3818 (109).
В целом, по данным сайта на момент написания этой заметки (13:24 17 сентября), за Тарасенко в Уссурийске отдали голоса 63,04% избирателей, а за его соперника Андрея Ищенко — 34,84%.
По последней информации, десятки полицейских блокировали здание, в котором расположена территориальная избирательная комиссия Уссурийска.
По данным сайта ЦИК, после обработки 99,16% бюллетеней во втором туре досрочных выборов губернатора лидирует Тарасенко (49,55% голосов), у Ищенко — 48,06%.
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