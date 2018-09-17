Выступления звезд и праздничный салют: «МИР» отметил день рождения Воронежа на высоте

Воронеж отметил День города. Устроить масштабный праздник помогло и радио «МИР», сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович.

Ура, я снова в Воронеже! В день города, проходя по улицам, эту фразу слышишь часто. Однако изначально принадлежит она котенку с улицы Лизюкова из одноименного советского мультфильма. Картина вышла на экраны в 1988 году, и с тех пор котенок Василий — один из главных символов Воронежа. Ему и его подруге Вороне на улице генерала Лизюкова горожане установили памятник.

Естественно, мультяшный мемориал популярен среди туристов. Особенно многолюдно здесь в праздничные дни. За порядком на площадке следит еще один четвероногий, чем-то похожий на того самого Василия.

Съемочная группа телеканала «МИР» тоже не из трусливых. Горожан с днем рождения Воронежа поздравляли с высоты в несколько сотен метров, на борту фирменного аэростата телерадиокомпании «МИР».

С собой на борт взяли и победительниц конкурса радио «МИР». За место в корзине воздушного шара «МИРа» Ирина и Юлия сражались в эфире с еще сотней жителей Воронежа. В знании истории города оказались лучшими, за что привет родным смогли передать не только в эфире радиостанции.

Впрочем, «МИРовые» подарки не только в воздухе летали. Грандиозное шоу радио «МИР» устроило на Советской площади, одной из самых больших в Воронеже. В концерте приняли участие танцевальный коллектив «Тодес», певица Анна Плетнева , а также диджей Грув.

В общем, «МИР» день рождения Воронежа отпраздновал на высоте. Завершился День города, как и положено, грандиозным салютом.

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