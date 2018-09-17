Колобков: «РПЛ надо озаботиться вопросом оздоровления финансовой ситуации»

Министр спорта России Павел Колобков считает, что профессиональным футбольным лигам страны нужно сменить вектор развития. Напомним, летом из-за проблем с финансированием прекратили существование два клуба, выступавшие в сезоне-2017/18 в РПЛ — «Амкар» и «Тосно».

«Профессиональные лиги требуют оздоровления. В том числе и финансовое. Многое зависит от профессионализма менеджеров и тех правил игры, которые устанавливаются федерациями и спортивными лигами. Например, КХЛ, на мой взгляд, движется в правильном направлении. У них есть план, направленный на оздоровление финансовой ситуации, создание равных условиях для всех клубов лиги. Это займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны.

РПЛ также надо озаботиться этим вопросом. Возможно, вернуться к идее финансового регламента. Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, и постепенно ситуация будет выправляться», — цитируют Колобкова.