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Максим Калиниченко: «Спартак» обыграет ЦСКА"
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Максим Калиниченко: «Спартак» обыграет ЦСКА" 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко в интервью «СЭ» отметил, что красно-белые будут фаворитами в игре 8-го тура чемпионата России против ЦСКА, несмотря на игровые проблемы. По его словам, на стороне спартаковцев опыт и длна скамейки запасных.
— ЦСКА и «Спартак» как раз в следующем туре сойдутся. На кого ставите?
— Армейцы в последних матчах показывают неплохой футбол. Веселый, атакующий. Правда, кадровых проблем у них многовато. Травма за травмой. Прямо эпидемия! Думаю, за счет опыта, длинной скамейки и тактического разнообразия «Спартак» обыграет ЦСКА. (Александр Кружков)
Полная версия интервью Максима Калиниченко
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