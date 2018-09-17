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Тротц хочет изменить атмосферу в «Айлендерс»
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Тротц хочет изменить атмосферу в «Айлендерс» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц отметил, что хотел бы изменить настрой команды на матчи. Специалист возглавил клуб из Нью-Йорка три месяца назад, после победы с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.
— В основе всего — как в жизни, так и в спорте — лежит наше отношение к делу, настрой, готовность биться за каждый сантиметр, стремление становиться лучше с каждым днем, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тротца. — Мы хотим, чтобы команда поняла это в первую очередь. Очень часто все зависит не от тактических выкладок, а от отношения к делу, чувства ответственности. Многое становится на место, как только в команде наводят порядок в этом плане.
Нам нужны игроки, готовые засучить рукава и работать, становиться лучше с каждым днем. Если у кого-то такого отношения не будет, этот человек уступит место тому, кто понимает, чего от него хотят. Такая атмосфера поможет команде, если что-то пойдет не так. Если такого настроя нет, в тяжелый момент все рассыпается, каждый начинает играть за себя вместо того, чтобы сплотиться и работать всем вместе. Таков должен быть настрой. С каждым днем игроку надо прививать чувство ответственности, чтобы каждый был уверен, что партнер свою работу обязательно сделает.
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