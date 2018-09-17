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Тимакова раскрыла секрет успеха своей работы с Медведевым
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Тимакова раскрыла секрет успеха своей работы с Медведевым 

Инфо 24 4 часа назад
Фото: Инфо 24
Бывшая пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова рассказала «Коммерсанту» о подробностях своего ухода с этого поста.
По ее словам, о своем решении уйти она сообщила Дмитрию Медведеву год назад, в октябре прошлого года (СМИ начали писать об этом в мае 2018 года, уже после президентских выборов).
«Я ему очень благодарна, что он это решение поддержал. Мне кажется, он понимает, что мне надо себя попробовать в чем-то другом», — говорит Тимакова о главе российского правительства.
По ее словам, ей было принципиально важно покинуть госслужбу, на которой она находится без малого 19 лет (предполагается, что уже на этой неделе Тимакова займет пост зампредседателя Внешэкономбанка).
Чем интересен новый пресс-секретарь Медведева
В своей работе с Медведевым, длившейся с 2008 года, бывшая пресс-секретарь главы правительства отметила «высокий уровень доверия» с его стороны и понимание «органичности» взаимодействия с ее стороны.
«Ты не заставишь руководителя сделать что-то, с чем он внутренне не согласен. Ни одного руководителя невозможно заставить что-либо сделать, если он сам не хочет», — пояснила Тимакова.
На вопрос о том, общались ли они с премьер-министром на «ты», она ответила: «Нет, конечно».
Исчерпание своего интереса к госслужбе, на которую ее принял в свое время Владимир Путин (тогда только занявший пост премьер-министра), экс-пресс-секретарь Медведева объясняет тем, что «19 лет по факту занималась одним и тем же, пусть на разных уровнях ответственности и вовлеченности в принятие решений».
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