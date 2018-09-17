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Барри Тротц: «Айлендерс» не может действовать еще слабее у своих ворот
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Барри Тротц: «Айлендерс» не может действовать еще слабее у своих ворот 

Советский спорт + ещё 1 47 минут назад
— Наша команда не должна бояться большого объема работы. Мы должны всегда идти в борьбу, быть командой, которая работает в атаке и обороне в каждой смене. Мы просто не можем действовать еще слабее у своих ворот.
Многие проблемы исчезнут, если мы станем играть по всей площадке, работать с полной отдачей. Все знают, что нужно для обороны: надо работать, быть внимательным, стараться как можно быстрее вернуть себе шайбу. К этому мы стремимся, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
Напомним, предыдущие четыре сезона Троц работал в «Вашингтоне», с которым в июне стал обладателем Кубка Стэнли.
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