Барри Тротц: «Айлендерс» не может действовать еще слабее у своих ворот

— Наша команда не должна бояться большого объема работы. Мы должны всегда идти в борьбу, быть командой, которая работает в атаке и обороне в каждой смене. Мы просто не можем действовать еще слабее у своих ворот.

Многие проблемы исчезнут, если мы станем играть по всей площадке, работать с полной отдачей. Все знают, что нужно для обороны: надо работать, быть внимательным, стараться как можно быстрее вернуть себе шайбу. К этому мы стремимся, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, предыдущие четыре сезона Троц работал в «Вашингтоне», с которым в июне стал обладателем Кубка Стэнли.