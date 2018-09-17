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Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» будет держаться подальше от падений Неймара"
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Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» будет держаться подальше от падений Неймара" 

Спорт-Экспресс + ещё 1 4 часа назад
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон отметил, что его команде необходимо обращать внимание на игровые качества нападающего «ПСЖ» Неймара, а не разговоры о его падениях. Английский и французский клубы встретятся в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 18 сентября.
— Я знаю, что Неймар является игроком мирового уровня, — приводит ESPN слова Робертсона. — Мы должны быть с ним осторожны. Многие говорят, что он легко падает, но все это не зависит от нас. Пусть решают судьи. Будем держаться подальше от его падений. Должны сосредоточиться на игровых качествах Неймара.
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