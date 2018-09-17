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Сафиуллин опустился на 36-ю строчку в чемпионской гонке U21
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Сафиуллин опустился на 36-ю строчку в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 4 часа назад
Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой седьмую позицию.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 17 сентября 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4365. 2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1827. 3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 1225. 4 (4). Алекс де Минор (Австралия) — 1115. 5 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 1020. 6 (6). Тейлор Фритц (США) — 748. 7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 695. 8 (8). Хауме Мунар (Испания) — 641. 9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 494. 10 (10). Уго Умбер (Франция) — 448… 36 (35). Роман Сафиуллин (Россия) — 131.
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