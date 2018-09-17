Приморские кудоисты пробились в состав сборной России на чемпионат мира

На этих выходных стало известно, что приморские спортсмены попали в состав сборной России на участие в первенстве мира по кудо. Турнир состоится 2 декабря в Японии, сообщает PRIMPRESS.

В отборочном турнире на определение состава национальной команды, которая отправится в Японию, принимали участие спортсмены Федерации кудо Приморского края. По словам главного тренера юношеской сборной Андрея Черных, конкуренция была запредельная — в бескомпромиссных поединках ребята изо всех сил бились за заветные путевки на родину кудо.

По итогам турнира право выступить на первенстве мира получили пять приморских спортсменов: в возрастной категории «Девочки» — Елизавета Васильева , в категории «Юниорки» до 235 единиц — Ксения Яковенко, в категории «Юниоры» — Данил Макогонов (240 единиц), Нарек Манукян (250 единиц), Константин Иванов (270 единиц).

«Это большая ответственность — защищать честь нашей страны на первенстве мира. Уверен, что наши спортсмены сделают все возможное, чтобы попасть на пьедестал. На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются одними из лидеров в России как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров», — подчеркнул руководитель Федерации кудо ДВФО Александр Ясин.

Отметим, что ранее в российскую сборную для участия в чемпионате мира — 2018 вошли шесть кудоистов из Приморского края: среди мужчин — Андрей Гришин из Находки (240 единиц), владивостокцы Гегам Манавазян (240 единиц), Игорь Пермин (250 единиц), Константин Караульных и Андрей Черных (270 единиц), среди женщин в категории свыше 220 единиц — Александра Савичева.

Как сообщил руководитель Федерации кудо Приморского края Денис Григорьев , сейчас все спортсмены будут усиленно готовиться к главным стартам четырехлетия. Подготовка спортсменов будет осуществляться в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».

«Много внимания будет уделено технике и, конечно же, физической и психологической подготовке. Участие в турнире такого уровня — значимое и важное событие в карьере каждого спортсмена, а любая завоеванная медаль — очень высокое достижение», — отметил Денис Григорьев.