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Приморские кудоисты пробились в состав сборной России на чемпионат мира
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Приморские кудоисты пробились в состав сборной России на чемпионат мира 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
На этих выходных стало известно, что приморские спортсмены попали в состав сборной России на участие в первенстве мира по кудо. Турнир состоится 2 декабря в Японии, сообщает PRIMPRESS.
В отборочном турнире на определение состава национальной команды, которая отправится в Японию, принимали участие спортсмены Федерации кудо Приморского края. По словам главного тренера юношеской сборной Андрея Черных, конкуренция была запредельная — в бескомпромиссных поединках ребята изо всех сил бились за заветные путевки на родину кудо.
По итогам турнира право выступить на первенстве мира получили пять приморских спортсменов: в возрастной категории «Девочки» — Елизавета Васильева, в категории «Юниорки» до 235 единиц — Ксения Яковенко, в категории «Юниоры» — Данил Макогонов (240 единиц), Нарек Манукян (250 единиц), Константин Иванов (270 единиц).
«Это большая ответственность — защищать честь нашей страны на первенстве мира. Уверен, что наши спортсмены сделают все возможное, чтобы попасть на пьедестал. На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются одними из лидеров в России как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров», — подчеркнул руководитель Федерации кудо ДВФО Александр Ясин.
Отметим, что ранее в российскую сборную для участия в чемпионате мира — 2018 вошли шесть кудоистов из Приморского края: среди мужчин — Андрей Гришин из Находки (240 единиц), владивостокцы Гегам Манавазян (240 единиц), Игорь Пермин (250 единиц), Константин Караульных и Андрей Черных (270 единиц), среди женщин в категории свыше 220 единиц — Александра Савичева.
Как сообщил руководитель Федерации кудо Приморского края Денис Григорьев, сейчас все спортсмены будут усиленно готовиться к главным стартам четырехлетия. Подготовка спортсменов будет осуществляться в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».
«Много внимания будет уделено технике и, конечно же, физической и психологической подготовке. Участие в турнире такого уровня — значимое и важное событие в карьере каждого спортсмена, а любая завоеванная медаль — очень высокое достижение», — отметил Денис Григорьев.
Напомним, что главные соревнования Международной федерации кудо проходят раз в четыре года. Предыдущие чемпионат и первенство мира состоялись в 2014 году также в Японии. Приморские спортсмены выступили на этих соревнованиях триумфально и завоевали семь золотых и две серебряные медали. Чемпионами мира стали Гегам Манавазян, Константин Караульных, Евгений Шаломаев и Алина Резепкина, серебряным призером — Андрей Гришин. Победителями первенства мира стали Георгий Бородий и Андрей Черепанов, серебро завоевал Амир Ерзнукаев.
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