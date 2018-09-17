Ещё
Кадыров рассказал, как «Ахмат» сумел обыграть «Спартак» в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадыров рассказал, как «Ахмат» сумел обыграть «Спартак» в Москве 

Свободная пресса 3 часа назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал победу футбольного клуба «Ахмат» из Грозного над московским «Спартаком».
Кадыров отметил, что столичный клуб является одним из самых титулованных в России, однако для футболистов из Грозного нет авторитетов.
«Чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак». С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной», — написал он.
Также глава республики поздравил с одержанной победой главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова и его тренерский штаб.
Напомним, московский «Спартак» проиграл «Ахмату» со счётом 2:1. Это поражение стало для «красно-белых» первым в текущем сезоне РПЛ. После матча главный тренер москвичей Массимо Каррера заявил, что его подопечным не хватило настроя на игру.
Новости футбола: Игроки «Спартака» отказались общаться с прессой после поражения от «Ахмата»
Свободная пресса: последние новости
Бывшего футболиста «Зенита» Быстрова побили в Петербурге Избирком объяснил смену лидера на выборах главы Приморья Вадим Кумин: следующим мэром обязательно станет социалист
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление40
Загитова ответила Медведевой70
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение