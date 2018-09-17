Кадыров рассказал, как «Ахмат» сумел обыграть «Спартак» в Москве

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» прокомментировал победу футбольного клуба «Ахмат» из Грозного над московским «Спартаком»

Кадыров отметил, что столичный клуб является одним из самых титулованных в России, однако для футболистов из Грозного нет авторитетов.

«Чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак». С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной», — написал он.

Также глава республики поздравил с одержанной победой главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова и его тренерский штаб.

Напомним, московский «Спартак» проиграл «Ахмату» со счётом 2:1. Это поражение стало для «красно-белых» первым в текущем сезоне РПЛ. После матча главный тренер москвичей Массимо Каррера заявил, что его подопечным не хватило настроя на игру.

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