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«Барселона» — «ПСВ». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2018 года
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«Барселона» — «ПСВ». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2018 года 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Барселона»
Каталонский гранд напрямую попал в групповой этап как чемпион Испании последнего сезона. Отрыв в 14 очков от ближайшего преследователя дает надежду, что «Барселона» возрождается и снова готова рвать и метать.
После трех туров Примеры команда Эрнесто Вальверде занимала первую строчку за счет дополнительных показателей. «Блаугранас» здорово психанули в третьем туре — «грохнули» бедную «Уэску» 8:2.
Однако, что интересно, последние два матча каталонцы пропускали первыми. «Уэска» смогла забить испанскому «монстру» уже на 3-й минуте (и это на «Камп Ноу»!), а «Реал Сосьедад» в 4-м туре размочил счет на 12-й минуте. Правда, на своем поле.
Это можно связать разве что с крайним увлечением атакой, ведь «Барселона» — самая бьющая команда Испании на данный момент. В среднем ребята Вальверде пробивают 18 раз за матч.
«ПСВ»
«Красно-белая армия», несмотря на чемпионство в своей стране, вынуждены были сыграть один раунд квалификации — финальный. Однако больших проблем голландца это не создало.
Белорусский «БАТЭ» сопротивлялся только на своей территории — победа команды ван Боммела 3:2. В Эйндховене «ПСВ» безоговорочно победил 3:0 и снял вопросы об участнике группового этапа.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате Голландии перед стартом 5-го тура «крестьяне» тоже шли первыми. В предыдущих матчах они одержали четыре победы и взяли лидерство по результативности — 14 забитых голов.
Прогноз
Что сказать, достойная пара. Как, впрочем, и «Тоттенхэм» с «Интером» — другие участники этой группы. Обе команды заточены на атаку, поэтому букмекеры не сомневаются в обилии голов. Тотал больше 2,5 оценивается ними в пределах 1,20-1,30.
Однако буки больше рассчитывают на «Барселону» — коэффициент на ее победу составляет всего 1,10. Причем в гол нидерландской команды они не верят. Мы же предлагаем рискнуть и сыграть на стартовых нервах каталонского гранда.
Наша ставка — «Обе забьют» за 2,17.
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