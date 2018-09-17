Минспорта готовит единый стандарт подготовки футболистов 

Министерство спорта обсуждает с Министерством финансов перспективу внедрения единого стандарта тренировочных занятий для молодых футболистов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Минспорта Павла Колобкова.
Отмечается, что стандартны намерены подготовить для каждой возрастной группы. Делается это в рамках программы наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Колобков подчеркнул, что подобные меры необходимы, чтобы у национальной сборной появилась возможность на равных соперничать с лучшими командами мира. Министр добавил, что большое количество молодежи будет усиливать конкуренцию и, соответственно, повышать общий уровень всех игроков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержка государством объектов ЧМ-2018 продлится пять лет. По словам главы государства, к 2024 году они должны быть самодостаточны и стать центрами развития общественной, деловой и культурной жизни. Минспорта уже поручено доложить о механизмах и сроках передачи регионам тренировочных полей и стадионов.