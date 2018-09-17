«Интер» — «Тоттенхэм». Прогноз на Лигу чемпионов 18 сентября 2018 года

«Интер»

Последний тур прошлого сезона Серии А давал искру надежды и прочил светлое будущее. В нем «Интер» на последних минутах обыграл «Лацио» и, как результат, вытеснил «орлов» с последнего места в Лиге чемпионов.

Однако новый сезон для «нерадзурри» не задался: в четырех стартовых турах они потеряли очки три раза (два поражения и ничья). Но сказать, что команда Спаллетти играет отвратительно, тоже нельзя.

В чемпионате Италии «змеи» гордо восседают на втором месте по среднему количеству создаваемых моментов — 13,5 ударов за матч. Однако над качеством завершения еще пахать и пахать — всего 9,3% реализации.

Вот и в последнем матче с «Пармой» «черно-синие» поплатились за свою расточительность. Всю игру «Интер» доминировал: 24-8 по ударам, 67% владения мячом и 10 поданных угловых против 1-го. Однако на 79-й минуте миланская защита упустила Димарко, и тот забил единственный гол во встрече — победа «Пармы» 1:0.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тоже проиграл свой матч последнего тура. Но и соперник у «лилейно-белых» был куда серьезнее. «Ливерпуль» Юргена Клоппа сейчас просто в сумасшедшей форме, что и доказала в личной встрече с командой Почеттино.

Сами же лондонцы создали 11 моментов, но всего лишь три удара были прицельными, а ответный гол хозяев поля случился только в компенсированное время.

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Это второе поражение «Тоттенхэма» кряду — в четвертом туре «шпоры» с аналогичным счетом «влетели» «Уотфорду».

Что интересно, команда Маурисио Почеттино тоже входит в топ-3 самых бьющих в АПЛ — в среднем лондонцы наносят 12,2 удара за игру.

Прогноз

С такой активностью прогнозируем голы. С учетом текущей формы соперников — голы в обе стороны. При этом несколько более вероятным видим результат в пользу «Тоттенхэма». Просто потому, что Маурисио Почеттино как раз известен своей способностью делать выводы после неудач.

Итак, наша ставка — «2Х + Обе забьют» за 2,51.