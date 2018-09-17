Пи Кей Саббэн: «Нэшвилл» должен воспользоваться тем, что молодежь стала опытнее

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн высказался о том, в чем прибавила команда за последнее время.

«Мы должны видеть цель перед собой, стремиться к ней, — приводит слова канадца официальный сайт НХЛ. — Нас не должно волновать, против кого мы играем. Все зависит только от нас.

В нашей команде много молодежи, ребят, которые были молодыми, когда я появился здесь. Они по-прежнему молоды, но у них уже есть опыт. Мы стали опытнее за последние два сезона и должны воспользоваться этим опытом в нынешнем сезоне».

Напомним, в 2017 году «Нэшвилл» дошел до финала Кубка Стэнли, а минувшей весной проиграл в плей-офф серию второго раунда с «Виннипегом» (3-4).