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Пи Кей Саббэн: «Нэшвилл» должен воспользоваться тем, что молодежь стала опытнее
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Пи Кей Саббэн: «Нэшвилл» должен воспользоваться тем, что молодежь стала опытнее 

Советский спорт + ещё 1 2 часа назад
Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн высказался о том, в чем прибавила команда за последнее время.
«Мы должны видеть цель перед собой, стремиться к ней, — приводит слова канадца официальный сайт НХЛ. — Нас не должно волновать, против кого мы играем. Все зависит только от нас.
В нашей команде много молодежи, ребят, которые были молодыми, когда я появился здесь. Они по-прежнему молоды, но у них уже есть опыт. Мы стали опытнее за последние два сезона и должны воспользоваться этим опытом в нынешнем сезоне».
Напомним, в 2017 году «Нэшвилл» дошел до финала Кубка Стэнли, а минувшей весной проиграл в плей-офф серию второго раунда с «Виннипегом» (3-4).
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