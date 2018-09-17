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В России появится единый стандарт подготовки молодых футболистов
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В России появится единый стандарт подготовки молодых футболистов 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Минспорта хочет вернуться к единой системе подготовки футболистов в разных возрастных группах. Такая существовала в советские времена и стандарт хотят сделать единым и обязательным для всех детских спортивных школ и секций.
В интервью «Известиям» глава ведомства Павел Колобков отметил, что главная задача, которая стоит пере российским футболом — это подготовка сборной команды уровня Бразилии или Германии.
При этом Колобков похвалил российскую команду, вышедшую впервые в современной истории в ¼ финала чемпионата мира, но добавил, что нужно усиливать сборную молодыми талантами постоянно.
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