В России появится единый стандарт подготовки молодых футболистов

Минспорта хочет вернуться к единой системе подготовки футболистов в разных возрастных группах. Такая существовала в советские времена и стандарт хотят сделать единым и обязательным для всех детских спортивных школ и секций.

В интервью «Известиям» глава ведомства Павел Колобков отметил, что главная задача, которая стоит пере российским футболом — это подготовка сборной команды уровня Бразилии или Германии.

При этом Колобков похвалил российскую команду, вышедшую впервые в современной истории в ¼ финала чемпионата мира, но добавил, что нужно усиливать сборную молодыми талантами постоянно.