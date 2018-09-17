Дождь не помешал провести финал супермотогонок в Курске

Неблагоприятные погодные условия не внесли никаких корректив в программу воскресных соревнований, все старты состоялись по расписанию. Заключительные заезды скоростных мотогонок для представителей подрастающего поколения (а здесь были и четырёхлетние гонщики!) выявили лучших по номинациям «Стрит», «Минимоттард дети» и «Дети-минимото». А взрослые на питбайках («категория «Минимотоард») показали отличные навыки маневрирования между луж!