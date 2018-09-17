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Дождь не помешал провести финал супермотогонок в Курске
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Дождь не помешал провести финал супермотогонок в Курске 

КурскТВ 3 часа назад
Фото: КурскТВ
Неблагоприятные погодные условия не внесли никаких корректив в программу воскресных соревнований, все старты состоялись по расписанию. Заключительные заезды скоростных мотогонок для представителей подрастающего поколения (а здесь были и четырёхлетние гонщики!) выявили лучших по номинациям «Стрит», «Минимоттард дети» и «Дети-минимото». А взрослые на питбайках («категория «Минимотоард») показали отличные навыки маневрирования между луж!
В итоге в классе «Профи» лучшим в сезоне стал Владимир Леонов, а на «Стрит» не осталось соперников у Артёма Мацаева. Стоит отметить, что финал российского чемпионата «Супермото» проходит в Курске уже более десяти лет, что наглядно демонстрирует уровень доверия к нашим организаторам и трассам, даже несмотря на подобные погодные явления.
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