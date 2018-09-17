Франк Рибери: «Летом были предложения из Китая»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал, что этим летом он получал предложения о переходе в китайский клуб. Тем не менее хавбек, играющий за мюнхенцев с 2007 года, решил продлить с ними контракт.

— Я очень горд. В 2007 году я и не мог подумать, что останусь здесь так надолго, проведу столь выдающуюся карьеру и выиграю все, — цитирует Kicker Рибери. — Моя цель летом всегда была в продлении контракта с «Баварией». Были серьезные предложения из Китая. Мне назвали конкретные цифры. Если бы у меня было ощущение, что я устал, опустошен, я бы ушел.