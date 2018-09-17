Рибери отклонил предложения из Китая

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери сообщил, что отказался переходить в китайские клубы, несмотря на хорошие предложения.

«У меня были серьезные предложения из Китая, — приводит t-online.de слова 35-летнего француза. — Но мне нравится бундеслига и Лига чемпионов. И я мечтаю выиграть ее во второй раз».

Напомним, Рибери выступает за «Баварию» с 2007 года. В ее составе он восемь раз побеждал в чемпионате, пять — в Кубке и четыре — в Суперкубке Германии.

В 2013 году вместе с «Баварией» Рибери выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в четырех матчах и сделал одну результативную передачу.