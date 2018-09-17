Эрик Стаал: Перед сезоном всегда волнуюсь, так как не большой фанат тренировочного лагеря

Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал рассказал, с каким настроением начинает тренировочный лагерь.

«Ничего не меняется. Я волнуюсь всякий раз перед стартом сезона, — приводит слова 33-летнего канадца официальный сайт НХЛ. — В том смысле, что я не самый большой фанат тренировочного лагеря, но… Я взволнован. Понимаю, что втягиваюсь в привычную любимую рутину, и это начинается уже с медосмотра.

А когда стартует регулярный чемпионат, я понимаю, что началось лучшее время. Когда ты реально можешь жать на газ. Да, ничего не меняется, и в животе порхают все те же бабочки».

Напомним, предстоящий сезон станет третьим для Стаала в составе «Миннесоты». В прошлом регулярном чемпионате он набрал 76 (42+34) очков в 82 матчах.