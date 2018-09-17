Ещё
Эрик Стаал: Перед сезоном всегда волнуюсь, так как не большой фанат тренировочного лагеря
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрик Стаал: Перед сезоном всегда волнуюсь, так как не большой фанат тренировочного лагеря 

Советский спорт + ещё 1 1 час назад
Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал рассказал, с каким настроением начинает тренировочный лагерь.
«Ничего не меняется. Я волнуюсь всякий раз перед стартом сезона, — приводит слова 33-летнего канадца официальный сайт НХЛ. — В том смысле, что я не самый большой фанат тренировочного лагеря, но… Я взволнован. Понимаю, что втягиваюсь в привычную любимую рутину, и это начинается уже с медосмотра.
А когда стартует регулярный чемпионат, я понимаю, что началось лучшее время. Когда ты реально можешь жать на газ. Да, ничего не меняется, и в животе порхают все те же бабочки».
Напомним, предстоящий сезон станет третьим для Стаала в составе «Миннесоты». В прошлом регулярном чемпионате он набрал 76 (42+34) очков в 82 матчах.
Советский спорт: последние новости
Вратарь «Ак Барса» Гарипов получил травму позвоночника Клаудио Маркизио: РПЛ уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам Александр Бубнов: Заменить Промеса будет очень сложно, и какое-то время «Спартак» будет от этого страдать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление
Загитова ответила Медведевой
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение