Десятки новосибирцев устроили забег на вершину самой высокой горы области

Новосибирцы устроили массовый забег на самую высокую точку области — Пихтовый гребень Салаирского кряжа.

В течение нескольких часов в воскресенье, 16 сентября, спортсмены бежали по горным дорогам, рассказали корреспонденту НГС организаторы «Салаир ультратрейл». 57 участников пробежали 36 километров, а 24 человека преодолели дистанцию в 67 километров — последние участники пришли к финишу уже после заката солнца.

«Было 5 контрольных пунктов, 2 из которых были на вершинах гор — Пихтовый гребень это как раз середина дистанции на 67 километров и гора Улантова за 6 километров до финиша. Маршрут пролегал по всем возможным пейзажам и ландшафтом Сибири — черневая тайга, пихтач, лиственницы, смешанный лес, выпаса и золотые поля», — рассказала организатор забега «Салаир ультратрейл» Ольга Беспалова.

В забеге также участвовали жители не только Новосибирской области, но и Омска, Барнаула, Кемерово, Рубцовска и села Уожан Республики Алтай — самому юному спортсмену был 21 год, а самому старшему — 60.

Однако лучший результат и среди женщин, и среди мужчин показала жительница Новосибирска Вера Огарко — она пробежала 57 километров за 6 часов 43 минуты.

Новосибирцы в минувшие выходные бегали не только по горам и лесам — в субботу, 15 сентября, около 3 тысяч человек пробежались по Михайловской набережной, но лучшим в этом состязании стал красноярец.