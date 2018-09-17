Гризманн: «Я за одним столом с Месси и Роналду»

Когда-то футболист заявил, что хочет сидеть за столом, за которым едят Месси и Роналду.

Гризманна спросили, сидит ли он сейчас за одним столом с аргентинцем и португальцем.

«Да, я так думаю. И я знаю, что другие игроки обязательно придут. Мне нравится за этим столом, но я также знаю, что могу добиться лучше. Хочу прогрессировать, хочу выигрывать, и хочу продолжать, демонстрируя ту же игру.

Смотреть на футбол можно по-разному. Очевидно, что как игрок я отличаюсь от Криштиану Роналду, Месси, Неймара или Мбаппе. Я на топ-уровне, но могу стать лучше. Я стремлюсь быть максимально разносторонним. Я не буду забивать по 50 голов, но стараюсь быть полезным в атаке и работать на команду», — заявил Гризманн в интервью AS.