Порядин — о победной серии «Нефтехимика»: «Взяли свои очки»

Форвард «Нефтехимика» Павел Порядин рассказал о текущем положении дел в команде. 17 сентября нижнекамцы впервые за 10 лет на выезде победили «Салават Юлаев». «Нефтехимик» идет на шестом месте в Восточной конференции КХЛ — 8 очков в 7 матчах. На счету Порядина в 5 матчах сезона 3 (1+2) очка. Его команда выиграла 3 матча подряд и 4 из 7 в сезоне.

«В принципе за результат мы цеплялись и в первом матче турне — в Балашихе против «Авангарда», но там в третьем периоде при счете 2:2 нам немного не повезло. Зато в последующих трех играх свои очки взяли, это плюс. В прошлом сезоне мы высоко подняли планку и теперь на нас настраиваются, ждут такой же игры. Мы это учитываем. Теперь дома надо продлить победную серию — и все пойдет по-нашему.

Предсезонная подготовка у нас прошла отлично, начиная с молодежного лагеря выполнили большой объем работы. Конечно, время летних нагрузок — одно из самых тяжелых, потому что закладывается фундамент на весь год. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Последние результаты показывают, что мы на верном пути. Мы уже из-под этих нагрузок выходим, начинаем бежать.

В матче с «Авангардом» у первой бригады большинства не все получалось, и главный тренер выпустил Эмиля Галимова Павла Куликова и меня. Так получилось, что после броска защитника Адама Полашека я подправил шайбу в сетку, после чего добавилось уверенности в своих силах. Кстати, подправлениям и добиваниям мы много времени уделяем на тренировках, этот момент специально отрабатывается. У нас в команде всегда есть конкуренция. Летом где-то у меня что-то не получалось, где-то не показывал ту игру, которую ждали. Спасибо тренеру, что дал шанс. Плюс поддержали родные, агент. Понимаю, что самое главное — не останавливаться, продолжать работать. Андрей Викторович Назаров всегда требует, чтобы побольше бросал и лез на ворота с ногами. Если ты это делаешь, обостряешь, выполняешь установки, то тебя видят в составе.

У нас идет адаптация к новому льду, но нельзя терять времени, надо давать результат. Вообще маленькие площадки мне нравятся больше, игра на них зрелищнее и интереснее. С другой стороны у тебя меньше свободного льда и времени на принятие решений. При двухочковой системе в таблице нет отрывов, все находятся в гонке. Наверное, при ней будет интереснее. Конкуренция именно на Востоке стала еще выше, но тем интереснее. «Нефтехимик» хорошо играет в активный хоккей и бежит, главное — наладить завершение голевых моментов. Уверен, нам по силам повторить результат прошлой «регулярки», а в плей-офф сыграть еще лучше. Главная задача — помогать команде и попадать в плей-офф. Также хотелось бы своей игрой на команду заслужить приглашение из национальной сборной. Каждый хоккеист стремится к этому», — цитирует хоккеиста Russia-Hockey.