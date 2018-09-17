«Элекс-Фаворит» начал сезон с кубковых матчей в Нижнем Новгороде 

Команда стартовала с поражения от местного «Оргхима» 2:7, оба мяча забил Михаил Лушников.
В матче против белгородского «Зодиака» рязанцы вели 2:0 (отличились Дмитрий Васин и Максим Куликов), позволили сопернику сравнять счёт, ради победы заменили вратаря на полевого игрока и на последней секунде пропустили — 2:3.
Затем «Элекс-Фаворит» благодаря мячу Руслана Мурашкина на второй минуте взял верх над липецким ЛКС — 1:0.
Рязанская команда заняла второе место в группе. Единственную путёвку в следующий раунд получил «Оргхим».
Из-за отсутствия контрольных матчей в межсезонье «фавориты» рассматривали кубковые игры как подготовку к Высшей лиге, отметили в клубе.