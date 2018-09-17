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ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения
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ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения 

Спорт-Экспресс + ещё 2 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
ЦСКА поздравил с днем рождения полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которому сегодня исполнилось 30 лет. Хавбек был игроком армейцев с 2007 по 2013 год.
— Ещё у одного экс-полузащитника ЦСКА сегодня день рождения! Поздравляем чемпиона России в составе армейцев Павла Мамаева с 30-летием! — сообщается в официальном Твиттере красно-синих.
Ещё у одного экс-полузащитника #ЦСКА сегодня день рождения! Поздравляем чемпиона России в составе армейцев Павла Мамаева с 30-летием! pic.twitter.com/WI9eOSaWVu
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 сентября 2018 г.
В составе ЦСКА Мамаев не только становился чемпионом России, но и трижды выигрывал Кубок страны.
Все о чемпионате России — здесь
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