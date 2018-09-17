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Рио Фердинанд: «Тренер должен взять на себя ответственность за игру Погба»
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Рио Фердинанд: «Тренер должен взять на себя ответственность за игру Погба» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что не нужно критиковать только Поля Погба, когда у него что-то не получается. По его словам, француз старается быть лучшим на поле.
— Когда ты играешь в «МЮ», проблема может быть в том, что скрыто от публики, — цитирует BT Sport Фердинанда. — Иногда проблемой становится, напротив, открытость. Погба хочет стать лучшим игроком здесь, он хочет добиться успеха. Я знаю его с малых лет. Он отчаянно хочет стать лучшим. Тренер должен взять на себя ответственность за то, как у Поля это получается.
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