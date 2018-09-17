В Оренбурге из Путина сделали «промоутера»

По-своему уникальное видео разместил в соцсетях оренбуржец. На одном из городских рынков он зашел в магазин разливных напитков и с удивлением увидел «картонного президента», которого владельцы магазина решили использовать в качестве промоутера.

Автор видео призывает обратить внимание руководство области на то, как используют образ Владимира Путина . Отметим, что у «промо-президента» из кармана торчит стикер с лого магазина. И хотя сам он держит руки в карманах и не употреблает никакие напитки, рекламная акция производит совершенно определенное впечатление на посетителей.

Напомним, власти региона активно борются с магазинами розливных напитков в неустановленных местах. Однако, как выяснилось, дерзкие ходы можно придумать и не нарушая региональные законы.