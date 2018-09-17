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В Оренбурге из Путина сделали «промоутера»
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В Оренбурге из Путина сделали «промоутера» 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
По-своему уникальное видео разместил в соцсетях оренбуржец. На одном из городских рынков он зашел в магазин разливных напитков и с удивлением увидел «картонного президента», которого владельцы магазина решили использовать в качестве промоутера.
Автор видео призывает обратить внимание руководство области на то, как используют образ Владимира Путина. Отметим, что у «промо-президента» из кармана торчит стикер с лого магазина. И хотя сам он держит руки в карманах и не употреблает никакие напитки, рекламная акция производит совершенно определенное впечатление на посетителей.
Напомним, власти региона активно борются с магазинами розливных напитков в неустановленных местах. Однако, как выяснилось, дерзкие ходы можно придумать и не нарушая региональные законы.
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