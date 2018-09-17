Gloria Cup. ЦСКА проиграл «Жальгирису» — 73:81

Как и в матче за «бронзу» Евролиги, прибалтийский клуб разбирается с красно-синими.

Чемпион Единой лиги ВТБ продолжает подготовку к сезону. И делать ему это с новыми правилами ФИБА крайне непросто. Дело в том, что отбор на Кубок мира теперь состоит из «окон» по ходу сезона, и если летние матчи сборных были после «Финала четырёх» и никак не повлияли на команду, то сентябрьское «окно» вносит серьёзные коррективы в процесс подготовки красно-синих.

В преддверии турнира Gloria Cup в турецком Белеке ЦСКА провёл закрытый матч против «Востока-65». Сахалинская команда будет выступать в следующем сезоне в Суперлиге-1 и с удовольствием согласилась на матч против европейского гранда. Пусть и выступающего в очень резервном составе.

Сразу четыре баскетболиста армейцев находились в расположении национальной сборной России (Курбанов, Антонов, Ухов, Кулагин ), ещё один (Родригес) улетел в Испанию, а Нандо де Коло после победной игры с «Востоком-65» поехал на матчи французской сборной. Шесть игроков вне заявки на турнир в Турции. Плюс двое (Клайберн и Воронцевич) продолжают восстановление от травм. Итого: минус восемь игроков основы на предсезонном турнире.

Соперниками москвичей в Турции на групповом этапе стали «Монако» и «Банвит». Если с первыми подопечные Димитриса Итудиса разобрались относительно легко, то с «Банвитом» пришлось бороться до самых последних минут матча. Турецкую команду гнали вперёд юные болельщики, а кураж отдельно взятых игроков порождал эйфорию у других, «заражая» партнёров по цепочке.

После двух побед ЦСКА предстояло в финале сразиться с «Жальгирисом». Последняя встреча этих коллективов состоялась 20 мая в Белграде. Тогда «зелёные» переиграли чемпиона России, оставив того с «деревянной» медалью. Справедливости ради, Михаил Кулагин имел шанс на то, чтобы перевернуть итог встречи, но промазал важнейший дальний бросок на последних секундах.

В Белеке сценарий повторился лишь отчасти. ЦСКА не отпускал соперника на большое расстояние, предпочитая контролировать ход встречи. Однако литовцы дожали оппонента на последних минутах, воспользовавшись отсутствием многих игроков основного состава. Армейцы заняли второе место и отправятся в Хорватию, куда приедут все здоровые игроки национальных сборных.

С точки зрения командной игры делать глобальные выводы, наверное, не совсем корректно. Всё-таки Итудису приходилось использовать игроков молодёжного проекта взамен сборников. Из них, насколько известно, место в заявке на сезон уже точно получит лишь Андрей Лопатин . 20-летний форвард провел несколько сезонов за молодёжку и теперь получит шанс в главной команде.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» ЦСКА.

Лопатин начинал все матчи в Турции (и матч против «Востока») в стартовом составе. Форвард с ростом 208 сантиметров больше тяготел к атаке издали (3 из 12 за четыре игры). За счёт длинны рук регулярно напрягал оппонента в защите, делая чуть меньше полутора перехватов за 19,5 минут игрового времени.

Дэниэл Хэкетт играл много. В среднем итальянец проводил на паркете более 25 минут, выходя, как и Лопатин, в старте во всех играх. В московском матче и на турнире в Турции Хэкетта задействовали на позиции разыгрывающего, хотя в теории он может закрыть сразу три позиции — от защитника до лёгкого форварда. В Хорватии, когда в состав вернутся де Коло и Родригес, возможно, мы увидим его в другой роли.

Джоэл Боломбой появился в старте лишь в последней игре турецкого турнира. В первых трёх матчах статистика Боломбоя впечатляла. Он реализовал 3 из 5 дальних броска, набирая 13 очков в среднем за 15 минут. Игру с «Жальгирисом» американец, находящийся в процессе получения российского гражданства, отбегал вхолостую: ни одной атаки с игры за 14 минут и смазанные оба броска с линии.

Алек Питерс демонстрирует на предсезонных играх ровно то, что и было написано в скаутских отчётах перед подписанием контракта с ЦСКА. Высокая работоспособность, умение и желание бороться на обеих сторонах площадки, качественный дальний бросок (кстати 9/18 за четыре матча, при том что в игре против «Жальгириса» американец выбросил 1/5). В среднем за четыре игры Питерс набирал 14 очков и делает 5 подборов.

Отсутствие сборников и травмы Воронцевича и Клайберна вынудили Итудиса форсировать подготовку новичков. У тех не было времени на раскачку, зато было больше игрового времени, что положительно влияет на усвоение комбинаций и правильности применений в разных ситуациях.

К сожалению, при восьми отсутствовавших вряд ли можно делать какой-то чёткий анализ по уровню командной игры. По всей видимости, больше информации мы получим после хорватского сбора и турнира имени Александра Гомельского, который состоится 29 и 30 сентября в Москве.