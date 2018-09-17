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Экс-игрок «Спартака» забил четыре мяча в матче чемпионата ОАЭ
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Экс-игрок «Спартака» забил четыре мяча в матче чемпионата ОАЭ 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий клуба «Аль-Шарджа» Веллитон оформил покер в матче второго тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Насра», сообщает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды «Аль-Шарджа». Веллитон трижды отличился с игры и забил одни мяч с пенальти.
Бразильский форвард выступал за московский "Спартак" с 2007 по 2014 год. В составе красно-белых он забил 57 мячей. В «Аль-Шарджа» Веллитон выступает с 2017 года.
Ранее сообщалось, что Квинси Промес опередил Веллитона в списке лучших бомбардиров-легионеров «Спартака».
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