Экс-игрок «Спартака» забил четыре мяча в матче чемпионата ОАЭ

Нападающий клуба «Аль-Шарджа» Веллитон оформил покер в матче второго тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Насра», сообщает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу команды «Аль-Шарджа». Веллитон трижды отличился с игры и забил одни мяч с пенальти.

Бразильский форвард выступал за московский "Спартак" с 2007 по 2014 год. В составе красно-белых он забил 57 мячей. В «Аль-Шарджа» Веллитон выступает с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес опередил Веллитона в списке лучших бомбардиров-легионеров «Спартака».