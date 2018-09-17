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Директора «Форс Индии» разгневало поведение Переса
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Директора «Форс Индии» разгневало поведение Переса 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Директор «Форс Индии» Отмар Сафнауэр был разозлен инцидентом на старте «Гран-при Сингапура». Серхио Перес выбил в стену своего партнера по команде Эстебана Окона.
— Это неприемлемо! Нельзя принять, когда партнеры по команде так сталкиваются, — цитирует F1i Сафнауэра. — Нельзя лишать друг друга места. Когда они находятся за рулем, мы не можем контролировать ситуацию, но мы можем это делать вне трассы. Это неприемлемо. Слева на трассе место было. И если оно есть, нужно оставить место и для партнера по команде.
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