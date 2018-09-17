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Рейнгольд: «Спартак» не способен решать большие задачи"
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Рейнгольд: «Спартак» не способен решать большие задачи" 

Soccer News + ещё 1 2 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд считает, что сейчас московский клуб не готов решать серьезные задачи.
Напомним, что вчера красно-белые проиграли «Ахмату» со счетом 1:2.
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