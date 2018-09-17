Спецрежим безопасности введут в Олимпийском парке в Сочи на время «Формулы‐1»

Специальный режим введут в Олимпийском парке в Сочи на время проведения «Формулы-1». Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Гости не смогут зайти в парк с 24 сентября 00:00 до 30 сентября 23:00. В это время организаторы сначала будут готовиться к спортивным соревнованиям, а после приступят к их проведению. На территорию можно будет попасть только по аккредитации и билетам.

Кроме того, с 27 сентября 07:00 до 30 сентября 23:00 охранники не разрешат владельцам частных машин проехать по дорогам, прилегающим к Олимпийскому парку. Добраться туда смогут только автомобили с аккредитацией, маршрутные автобусы и такси.

Службы перекроют участки дорог на пересечении улицы Триумфальной с улицами Журналистов, Староохотничьей и Перелетной.

Рядом с Олимпийским парком установят четыре контрольно-пропускных пункта. Их организуют на улице Триумфальная перед стационарным КПП и перед отелем «Тюлип Инн», при въезде на железнодорожную станцию «Имеретинский курорт» с улицы Чемпионов, а также с улицы Казачья и Триумфального проезда.

Гран‐при «Формулы‐1» пройдет на Сочи Автодроме с 27 по 30 сентября.