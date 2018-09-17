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Арнаутович — второй игрок АПЛ после Салаха по системе «гол+пас» в 2018 году
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Арнаутович — второй игрок АПЛ после Салаха по системе «гол+пас» в 2018 году 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович отличился забитым мячом и голевой передачей в гостевом матче с «Эвертоном» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги (3:1).
Как сообщает OptaJoe в «Твиттере», благодаря результативным действиям в игре с «ирисками» форвард «молотобойцев» вышел на чистое второе место в английском чемпионате по системе «гол+пас» в 2018 календарном году. На счету Арнаутовича 16 очков, из которых 9 голов и 7 передач. Уступает Марко только полузащитнику «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, который записал в свой актив уже 23 результативных действия.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги на счету Арнаутовича 3 мяча (из которых один — с пенальти) и 1 голевая передача в 5 матчах. «Вест Хэм» после пяти туров занимает 16-е место в турнирной таблице с 3 очками в активе.
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