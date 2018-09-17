Ещё
Россияне Баев и Абакаров стали победителями Гран-при Медведева в Минске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне Баев и Абакаров стали победителями Гран-при Медведева в Минске 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российские борцы Давид Баев и Зелимхан Абакаров стали победителями Гран-при Александра Медведева. Соревнования проходили в Минске (Республика Беларусь).
Абакаров одержал победу над американцем Джозефом Колоном в весовой категории до 61 кг. Баев в финале соревнований в весовой категории до 70 кг победил азербайджанца Агагусейна Мустафаева.
Ранее золото в весовой категории до 57 кг выиграл ещё один россиянин Муслим Садулаев.
16 сентября, Минск, Республика Беларусь. Вольная борьба. Международный турнир на призы Александра Медведя До 61 кг 1. Зелимхан Абакаров (Россия) 2. Джозеф Колон (США) 3. Реджеп Топал (Турция) и Николас Мегалудис (США) До 70 кг 1. Давид Баев (Россия) 2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан) 3. Андрей Квятковский (Украина) и Муртазали Муслимов (Азербайджан) До 79 кг 1. Александр Диринджер (США) 2. Довлетмурат Оразылыджов (Туркменистан) 3. Рустам Дадаев (Украина) и Гаджи Набиев (Россия). До 92 кг 1. Шариф Шарифов (Азербайджан). 2. Алихан Жабраилов (Россия) 3. Омаргаджи Магомедов (Беларусь) и Магомед Курбанов (Россия) До 125 кг 1. Джамаладдин Магомедов (Азербайджан) 2. Живей Денг (Китай) 3. Ибрагим Саидов (Беларусь) и Саид Гамидов (Россия)
Чемпионат.com: последние новости
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ Рейтинг тренеров КХЛ: Марьямяки обошёл Хартли, Никитин опустился на 19-е место Загитова: рада была познакомиться с Фёдором Смоловым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление40
Загитова ответила Медведевой70
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение