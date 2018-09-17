Россияне Баев и Абакаров стали победителями Гран-при Медведева в Минске

Абакаров одержал победу над американцем Джозефом Колоном в весовой категории до 61 кг. Баев в финале соревнований в весовой категории до 70 кг победил азербайджанца Агагусейна Мустафаева.

Ранее золото в весовой категории до 57 кг выиграл ещё один россиянин Муслим Садулаев.