Россияне Баев и Абакаров стали победителями Гран-при Медведева в Минске 

Российские борцы Давид Баев и Зелимхан Абакаров стали победителями Гран-при Александра Медведева. Соревнования проходили в Минске (Республика Беларусь).
Абакаров одержал победу над американцем Джозефом Колоном в весовой категории до 61 кг. Баев в финале соревнований в весовой категории до 70 кг победил азербайджанца Агагусейна Мустафаева.
Ранее золото в весовой категории до 57 кг выиграл ещё один россиянин Муслим Садулаев.
16 сентября, Минск, Республика Беларусь. Вольная борьба. Международный турнир на призы Александра Медведя До 61 кг 1. Зелимхан Абакаров (Россия) 2. Джозеф Колон (США) 3. Реджеп Топал (Турция) и Николас Мегалудис (США) До 70 кг 1. Давид Баев (Россия) 2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан) 3. Андрей Квятковский (Украина) и Муртазали Муслимов (Азербайджан) До 79 кг 1. Александр Диринджер (США) 2. Довлетмурат Оразылыджов (Туркменистан) 3. Рустам Дадаев (Украина) и Гаджи Набиев (Россия). До 92 кг 1. Шариф Шарифов (Азербайджан). 2. Алихан Жабраилов (Россия) 3. Омаргаджи Магомедов (Беларусь) и Магомед Курбанов (Россия) До 125 кг 1. Джамаладдин Магомедов (Азербайджан) 2. Живей Денг (Китай) 3. Ибрагим Саидов (Беларусь) и Саид Гамидов (Россия)