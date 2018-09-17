Инклюзивный фестиваль «Мы все можем!» объединил более 600 свердловчан

Инклюзивный фестиваль «Мы все можем!» прошел в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта. Ежегодный проект Российского Союза Молодёжи объединил более 600 свердловчан. В этом году фестиваль прошел в рамках плана мероприятий юбилейного года, посвященного 100-летней годовщине комсомола, а также празднования Дня российской молодежи.

«Мы все можем!» — это спортивные соревнования, участниками которых стали представители отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества слепых, общественных организаций инвалидов, клубов, центров, семейных клубов родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Такие спортивные соревнования — не только веселое время препровождения для детей и способ поддержания физической формы, но и метод социализации. Ребята начинают работать в команде, чувствуют поддержку, обретают психологический комфорт», — рассказала председатель Свердловского областного комитета Российского Союза Молодежи Елена Зверева.

В 2018 году в рамках фестиваля «Мы все можем»» состоялись соревнования по армрестлингу, дартсу, фигурному вождению на колясках, прошли забеги на 100 метров среди детей с инвалидностью по слуху, с инвалидностью по зрению, а также состоялись забеги на колясках.

Помимо спортивных состязаний на площадке работала ярмарка ремесленных работ организации «Благое дело», прошли мастер-классы по рисованию в технике граттаж с волонтерами из студенческого педагогического отряда «Аквамарин», стрельбе их лука, экспресс-фотографированию. Все желающие также смогли пройти «Поляну приключений» от волонтёрского движения «Апельсин», обучиться танцевальным па с аниматорами от парка развлечений «Радуга ленд».