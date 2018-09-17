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Скопинцев — о ковре на трибунах: у моей бабушки тоже есть дома — присмотрюсь
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Скопинцев — о ковре на трибунах: у моей бабушки тоже есть дома — присмотрюсь 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев поделился мнением о ковре на трибунах, который стал талисманом для болельщиков команды.
«Влияет ли ковёр на результаты «Ростова»? Все шутят об этом, но удачу ещё надо заслужить. Мы летом так провели сборы, что теперь можем кого-угодно перебегать. А ковёр есть у моей бабушки дома. Я к нему присмотрюсь. Может, даже выбью пыль на удачу», — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
«Ростов» после шести туров Российской Премьер-Лиги занимает третье место в турнирной таблице с 13 очками в активе, уступая лишь «Спартаку» и «Зениту». Сегодня, 17 сентября, ростовской команде предстоит на выезде провести встречу с «Уралом» в рамках седьмого тура.
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