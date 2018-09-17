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Тимакова рассказала о «кастинге» на должность пресс-секретаря Медведева
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Тимакова рассказала о «кастинге» на должность пресс-секретаря Медведева 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова рассказала, как Дмитрий Медведев выбирал человека на ее место. Об этом она сказала в интервью «Коммерсанту».
По ее словам, выбор подходящей кандидатуры занял четыре месяца, поскольку глава кабмина сначала составил список требований к будущим претендентам, а потом Медведев и Тимакова определили нескольких кандидатов. С ними глава кабмина встретился лично.
Тимакова отметила, что Медведев посчитал, что сможет работать с Олегом Осиповым: у них есть личный контакт. Кроме того, у Осипова есть управленческий опыт.
"У него (Осипова. — Газета.Ru) есть все, чтобы стать равноценной заменой. Просто должно пройти немного времени", — сказала Тимакова.
Она добавила, что доверие и взаимопонимание не возникают на пустом месте.
Ранее руководитель аппарата российского правительства вице-премьер Константин Чуйченко проинформировал, что новым пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева станет первый заместитель главреда МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.
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