Тимакова рассказала о «кастинге» на должность пресс-секретаря Медведева

По ее словам, выбор подходящей кандидатуры занял четыре месяца, поскольку глава кабмина сначала составил список требований к будущим претендентам, а потом Медведев и Тимакова определили нескольких кандидатов. С ними глава кабмина встретился лично.

Тимакова отметила, что Медведев посчитал, что сможет работать с Олегом Осиповым : у них есть личный контакт. Кроме того, у Осипова есть управленческий опыт.

"У него (Осипова. — Газета.Ru ) есть все, чтобы стать равноценной заменой. Просто должно пройти немного времени", — сказала Тимакова.

Она добавила, что доверие и взаимопонимание не возникают на пустом месте.