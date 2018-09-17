Ещё
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан обратился к российским болельщикам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан обратился к российским болельщикам 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шорт-трекист Виктор Ан, объявивший о завершении карьеры, поблагодарил российских болельщиков и пожелал удачи сборной России, сообщает ТАСС.
"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и верил в меня на протяжении тех лет, которые я выступал за сборную России. Надеюсь, что у команды все будет хорошо, и я желаю ребятам добиться высоких результатов. С моими партнерами по сборной России и болельщиками мы прошли долгий, трудный, но счастливый путь, за который я всем благодарен. Мои наилучшие пожелания всем вам", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Союза конькобежцев России в инстаграме.
32-летний спортсмен, имеющий российское гражданство, является самым титулованным шорт-трекистом в истории. За время карьеры в сборной России он трижды завоевывал золото на Олимпийских играх в Сочи, дважды — на чемпионатах мира и восемь раз — на первенствах Европы.
Ранее Ан прокомментировал свое будущее, которое касается его работы в сборной России.
Газета.Ru: последние новости
Комиссия по соответствию ВАДА рекомендовала не восстанавливать РУСАДА в правах Виктор Ан не исключил возможности продолжения работы в России Скобрев: у меня берут кровь с 10 лет, и вдруг обвиняют в допинге. Что за маразм?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление
Загитова ответила Медведевой
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение