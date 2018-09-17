На ВЭФ власти Кузбасса подписали 15 соглашений с регионами и компаниями

Кемерово, 17 сентября — АиФ-Кузбасс . «Тихоокеанский рынок является для нас очень перспективным», — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв , оценивая итоги Восточного экономического форума.

С Еврейской автономной областью власти договорились о восстановлении производства автобусов в Ленинск-Кузнецком районе. 400 автобусов, сделанных в Кузбассе, по словам Сергея Цивилёва, уже готова купить Якутия.

С банком ВТБ власти региона договорились привлекать инвестиции в ЖКХ, здравоохранение и строительства.

Подписаны соглашения с Якутией, Хабаровским краем, Фондом развития моногородов. Аграрные вузы Кузбасса, Дальнего Востока и Якутии договорились проводить совместные прикладные исследования.

Кроме того, Сергей Цивилёв пригласил представителей Юго-Восточной Азии принять участие в праздновании 300-летия Кузбасса в 2021 году.

«Мы показали, что Кузбасс открыт для российского и международного сотрудничества, готов предоставить условия для реализации инвестиционных проектов. Сейчас нам надо осмыслить результаты работы во Владивостоке и составить план реализации проектов», — цитирует Сергея Цивилёва пресс-служба администрации Кемеровской области.