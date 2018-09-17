Ещё
На ВЭФ власти Кузбасса подписали 15 соглашений с регионами и компаниями
Далее:
Читайте также:
Ещё

На ВЭФ власти Кузбасса подписали 15 соглашений с регионами и компаниями 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 17 сентября — АиФ-Кузбасс. «Тихоокеанский рынок является для нас очень перспективным», — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, оценивая итоги Восточного экономического форума.
С Еврейской автономной областью власти договорились о восстановлении производства автобусов в Ленинск-Кузнецком районе. 400 автобусов, сделанных в Кузбассе, по словам Сергея Цивилёва, уже готова купить Якутия.
С банком ВТБ власти региона договорились привлекать инвестиции в ЖКХ, здравоохранение и строительства.
Подписаны соглашения с Якутией, Хабаровским краем, Фондом развития моногородов. Аграрные вузы Кузбасса, Дальнего Востока и Якутии договорились проводить совместные прикладные исследования.
Кроме того, Сергей Цивилёв пригласил представителей Юго-Восточной Азии принять участие в праздновании 300-летия Кузбасса в 2021 году.
«Мы показали, что Кузбасс открыт для российского и международного сотрудничества, готов предоставить условия для реализации инвестиционных проектов. Сейчас нам надо осмыслить результаты работы во Владивостоке и составить план реализации проектов», — цитирует Сергея Цивилёва пресс-служба администрации Кемеровской области.
АиФ Кузбасс: последние новости
Горняки «СУЭК-Кузбасс» получили награды за мировой рекорд Областной Совет народных депутатов возглавил единоросс Вячеслав Петров Кемеровский «Кузбасс» с большим отрывом обыграл кировскую «Родину»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление40
Загитова ответила Медведевой70
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение