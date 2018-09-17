Ещё
Две нижегородки борются за победу в конкурсе «Мисс Офис»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две нижегородки борются за победу в конкурсе «Мисс Офис» 

Newsroom24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщают организаторы конкурса, стартовало интернет-голосование, в котором определится победительница.
Напомним, 12 августа по итогам регионального кастинга девятого сезона конкурса для участия в полуфинале отобрались три нижегородки: Дарья Мельникова, Ирина Рябинина и Арина Гараева, которая затем по личным причинам сняла свою кандидатуру.
Дарье Мельниковой 21 год. Она окончила Нижегородский государственный университет имени Н. А. Добролюбова и работает специалистом по связям с общественностью в компании «ВМК». Дарья считает себя открытым, общительным человеком. По ее словам, она никогда не сидит на месте и всегда находится в поисках нового.
Ирине Рябининой 26 лет. Она — выпускница ННГУ им. Лобачевского. Ирина работает руководителем тендерного отдела в компании «Инвент». «Не люблю мечтать, люблю ставить перед собой цели! Моя главная цель в жизни — создать крепкую семью!». — заявляет она.
Проголосовать за Дарью Мельникову и Ирину Рябинину можно на  сайте конкурса. Голосующие могут сделать выбор сразу за три кандидатуры.
Newsroom24: последние новости
Нижегородский шейпинг: в новый зал - с новой программой тренировок Общественные наблюдатели приступили к работе на избирательных участках региона Нижегородское «Торпедо» обыграло «Сибирь» в матче КХЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление40
Загитова ответила Медведевой70
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение