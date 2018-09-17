Две нижегородки борются за победу в конкурсе «Мисс Офис»

Как сообщают организаторы конкурса, стартовало интернет-голосование, в котором определится победительница.

Напомним, 12 августа по итогам регионального кастинга девятого сезона конкурса для участия в полуфинале отобрались три нижегородки: Дарья Мельникова , Ирина Рябинина и Арина Гараева, которая затем по личным причинам сняла свою кандидатуру.

Дарье Мельниковой 21 год. Она окончила Нижегородский государственный университет имени Н. А. Добролюбова и работает специалистом по связям с общественностью в компании «ВМК». Дарья считает себя открытым, общительным человеком. По ее словам, она никогда не сидит на месте и всегда находится в поисках нового.

Ирине Рябининой 26 лет. Она — выпускница ННГУ им. Лобачевского. Ирина работает руководителем тендерного отдела в компании «Инвент». «Не люблю мечтать, люблю ставить перед собой цели! Моя главная цель в жизни — создать крепкую семью!». — заявляет она.

Проголосовать за Дарью Мельникову и Ирину Рябинину можно на сайте конкурса. Голосующие могут сделать выбор сразу за три кандидатуры.