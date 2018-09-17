Майк Бэбкок: Мэттьюз в отличной форме и хорошо себя чувствует

— Он катит на другом уровне. Он в отличной форме и хорошо себя чувствует. Он очень много работал этим летом. Конечно, он был недоволен тем, как завершилась седьмая игра с «Бостоном». Но у него были три травмы в прошлом сезоне, и они сказались на его способности поддерживать форму, — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ со ссылкой на официальный сайт клуба. Напомним, что из-за травмы спины 21-летний центрфорвард пропустил четыре матча регулярного чемпионата в ноябре прошлого года, из-за сотрясения мозга — шесть игр в декабря и из-за травмы плеча — 10 встреч в феврале — марте.