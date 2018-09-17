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Ирина Винер-Усманова: Счастлива, что все страны стояли на пьедестале чемпионата мира
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Ирина Винер-Усманова: Счастлива, что все страны стояли на пьедестале чемпионата мира 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подвела итоги завершившегося в Софии чемпионата мира. Винер-Усманова рассказала, почему нет ничего страшного в отсутствии золотых медалей в отдельных видах групповых упражнений, о планах команды до конца года, о непривычном поведении болгарских болельщиков, а также о встрече с президентом МОК Томасом Бахом.
— Ирина Александровна, тот факт, что россиянки остались без золотых медалей в отдельных видах групповых упражнений, расстраивает? Что произошло?
— Ничего не произошло, мы выиграли семь золотых медалей, сегодня еще выиграли серебро, все должны что-то выиграть. Я очень рада, что Болгария выиграла золото, что Италия выиграла золотую медаль, Япония — серебряную, что Украина выиграла третье место. Это очень приятно. Один известный и умный человек из мира спорта сказал: «На чемпионатах мира надо делиться, а на Олимпиаде выигрывать все». Основные дни были позавчера и вчера, это были олимпийские виды. Мы выступили без сучка, без задоринки, несмотря ни на что. Зал, вы видели, какой агрессивный был.
— Болельщики свистели в адрес сборной России…
— Сегодня после первого вида, когда свистели, показала им большой палец вверх, что молодцы они. И потом после второго вида нам уже все очень дружно хлопали (улыбается). Так что и публику тоже воспитали.
— Такое впервые на вашей памяти, чтобы так радовались неудачам соперниц?
— Честно говоря, впервые. До такой степени впервые, чтобы топали, хлопали, кричали, шикали, свистели — это впервые. Но и результат хороший, что в конце все сдали мне экзамен и хлопали (смеется). Все нормально, все хорошо. К сожалению, сегодня ошиблась олимпийская чемпионка один раз, и второй раз тоже олимпийская чемпионка ошиблась. И на солнце бывают пятна, но так и должно быть. И это очень здорово, что все уехали спокойные и довольные с этого чемпионата мира, а мы довольны больше всех. У нас семь золотых медалей.
— Можно ли еще усложнить программы наших гимнасток?
— Всё можно, предела нет человеческим возможностям. Когда-то бежали за одно время, сейчас бегут намного быстрее, и плывут быстрее, и тяжести поднимают женщины, и боксом занимаются женщины. Здесь был президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сказал, что великолепный вид спорта у нас. Он в своем выступлении сказал, что ему очень понравился вид спорта, очень понравились выступления, очень понравились программы. Зашел за занавеску, поздравил меня и сказал, что золото и бронза в индивидуальном многоборье — очень большой успех. Он был очень доволен тем, что увидел, и это очень важно.
— Почему это имеет настолько большое значение?
— Потому что часто говорят, что художественная гимнастика — не спорт, не трудно. А Бах подчеркнул, что это очень трудно, эмоционально, интересно. И что самое главное, он назвал этот вид спорта «арт», подчеркнув, что это искусство и спорт сочетаются вместе. Поэтому я очень счастлива, что так все закончилось и не тому, что Россия — всегда первая, а что все страны стояли на пьедестале. Это большое счастье и для нас тоже. Тем более, что японцев тренируют русские. Они тренируются у Инны Быстровой в Санкт-Петербурге уже четыре года.
— Результат налицо?
— Результат налицо, мы всем помогаем.
— Какие у сборной России планы до конца года?
— У нас сейчас чемпионат мира среди клубов будет, индивидуальная программа. Выезжают Дина и Арина, они будут выступать. Потом еще два соревнования, этапы Гран-при, но это такие, не очень важные турниры. Все самое важное было здесь, в Софии. Ну еще важны Олимпийские игры среди юниоров в Аргентине.
— Кто будет представлять сборную России в Аргентине?
— Туда едут две девочки. Настя Сергеева из Санкт-Петербурга и Даша Трубникова из Москвы, эти две девочки.
— Отдыхать сколько получится у наших девушек?
— Минимум месяц, я их отпускаю минимум на месяц. Но не столько отдыхать, сколько зализывать раны. Отпускаю в их берлогу, которая называется «клиника ФМБА», где они будут лечить свои травмы и с новыми силами в новом сезоне возьмутся за постановку новых программ, которые будут на Олимпийских играх. Самое главное, что мы попали на Олимпийские игры первым номером в групповых упражнениях. Многоборье — это было очень круто. Конечно, публика была не очень лояльна к нам, особенно когда были потери с пятью обручами у нас, в зале такое творилось…
— Для подготовки олимпийских программ есть два года?
— Да, два года будем работать над ними.
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