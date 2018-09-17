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Нижегородский шейпинг: в новый зал — с новой программой тренировок
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Нижегородский шейпинг: в новый зал — с новой программой тренировок 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский шейпинг-центр объявляет о начале занятий по новой, «осенней» тренировочной программе. По словам тренеров, программа специально рассчитана на осень: подготовка к зиме, сброс лишнего веса, накопленного в отпуске. Кроме того, тренеры шейпинга приглашают нижегородок на бесплатную пробную тренировку в новый шейпинг-зал, который находится по адресу ул. Октябрьская, д.23В (за домом Учёных). Вместе с тренировкой вас ждёт консультация по правильному питанию.
Адреса шейпинг-залов в Нижнем Новгороде:
М. Горьковская, ул. Октябрьская, д.23В (за домом Учёных), тел. 413-75-85  М. Ленинская, проспект Ленина, д.16-б, тел. 240-01-44  М. Парк культуры, ул. Героя Юрия Смирнова, 12 (ДК ГАЗ), тел. 295-70-39.
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