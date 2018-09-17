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Объявлен победитель конкурса на лучший отзыв о букмекерах
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Объявлен победитель конкурса на лучший отзыв о букмекерах 

Чемпионат.com 1 час назад
«Чемпионат» рад объявить, что победителем конкурса на лучший отзыв о букмекерах стал пользователь с ником max197575. В ближайшее время он получит на свою электронную почту информацию о том, где можно забрать приз.
До 20 сентября действует и другой конкурс, в котором читатели могут получить приз за вопрос к букмекеру «Фонбет». Информацию о конкурсе можно прочитать здесь, а ваши вопросы букмекеру необходимо писать по этой ссылке.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
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