Объявлен победитель конкурса на лучший отзыв о букмекерах

«Чемпионат» рад объявить, что победителем конкурса на лучший отзыв о букмекерах стал пользователь с ником max197575. В ближайшее время он получит на свою электронную почту информацию о том, где можно забрать приз.

До 20 сентября действует и другой конкурс, в котором читатели могут получить приз за вопрос к букмекеру «Фонбет» . Информацию о конкурсе можно прочитать здесь, а ваши вопросы букмекеру необходимо писать по этой ссылке.

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