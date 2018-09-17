Ивонькина: лишь 4-й день после перерыва мяч в руках держу. Думала, будет хуже

Новичок «Сахалина» Мария Ивонькина поделилась впечатлениями от победы над иркутской «Ангарой» в Кубке Сибири и Дальнего Востока в Красноярске со счётом 3:0 (25:13, 25:19, 25:12).

«Мне было достаточно сложно после пятимесячного перерыва. Это лишь четвёртый день как я мяч в руках держу. Поэтому нет полного чувства мяча, на площадке лёгкая прострация. Но я ожидала, что будет хуже, поэтому собой довольна.

Здорово, что в группе мы не отдали ни одной партии. Думаю, мы можем играть ещё лучше. Помотрим, что будет в полуфинале-финале", — сказал Ивонькина в интервью клубному каналу в YouTube.

Уроженка Москвы в России выступала за «Нику» (Москва), «Луч» (Москва), «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень), «Уфимочку» (Уфа) и «Автодор-Метар» (Челябинск). Последние несколько лет Ивонькина играла в чемпионатах Турции и Венгрии.