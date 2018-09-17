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Форвард «Атлетико» Гризманн сравнил себя с Роналду и Месси
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Форвард «Атлетико» Гризманн сравнил себя с Роналду и Месси 

Газета.Ru 1 час назад
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн сравнил себя с форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и футболистом «Берселоны» Лионелем Месси, сообщает Sport24.
Ранее француз заявил, что хочет сидеть за столом, за которым едят Месси и Роналду.
"Думаю, что сейчас я сижу с ними за одним столом. Знаю, что другие игроки обязательно придут. Мне нравится за этим столом, но я также знаю, что могу добиться лучше. Хочу прогрессировать, хочу выигрывать, и хочу продолжать, демонстрируя ту же игру.
Смотреть на футбол можно по-разному. Очевидно, что как игрок я отличаюсь от Роналду, Месси, Неймара или Килиана Мбаппе. Я на топ-уровне, но могу стать лучше. Я стремлюсь быть максимально разносторонним. Я не буду забивать по 50 голов, но стараюсь быть полезным в атаке и работать на команду", — цитирует Гризманна AS.
Ранее сообщалось, что Гризманн порвал трусы на сопернике во время матча Франция — Нидерланды.
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