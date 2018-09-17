Шнуров выпустил ролик к предстоящему концерту на арене «Санкт-Петербург» 

Сергей Шнуров напомнил поклонникам о своем предстоящем концерте на стадионе «Санкт-Петербург». На своей странице в Instagram музыкант опубликовал промо-ролик выступления, которое состоится 19 октября.
На видео показано, как группа «Ленинград» готовится к концерту в подтрибунных помещениях арены.
Выступление музыкантов может стать самым кассовым в истории группы: стадион «Санкт-Петербург» вмещает в себя 64 тысячи человек. До этого самым посещаемым был концерт «Ленинграда» в Москве, на котором собралось 47 тысяч зрителей.
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19.10.2018 Группировка «Ленинград». Арена «Санкт-Петербург»
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 16 Сен 2018 в 2:22 PDT