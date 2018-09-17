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Кириленко заявил, что ожидал нервной игры со сборной Болгарии по баскетболу
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Кириленко заявил, что ожидал нервной игры со сборной Болгарии по баскетболу 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года со счётом 77:73.
«Ожидал, что будет такая нервная игра. Сейчас очень серьёзно подтянулся уровень средних команд. Если раньше мы не замечали сопротивление таких сборных, то сейчас и чехи, и болгары, и финны собрали крепкие команды, которые играют в дисциплинированный баскетбол, не дают убежать в отрыв», — приводит слова Кириленко «Известия».
Глава РФБ также посетовал на кадровые проблемы сборной России — по разным причинам в матче не смогли принять участие Тимофей Мозгов, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков и Артём Клименко.
Следующий свой матч сборная России проведёт на выезде с национальной командой Финляндии 30 ноября.
Ранее капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал победу над национальной командой Болгарии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
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