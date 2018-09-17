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Суд рассмотрит иск о банкротстве футбольного клуба «Тосно» 22 октября
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Суд рассмотрит иск о банкротстве футбольного клуба «Тосно» 22 октября 

ТАСС + ещё 3 29 минут назад
Фото: sportdialog.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 22 октября рассмотрит иск о собственном банкротстве футбольного клуба «Тосно». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Принять заявление автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб „Тосно“ о признании ее несостоятельной (банкротом). Назначить судебное заседание на 22 октября 2018 года в 10 час. 10 мин мск», — говорится в определении суда.
Это второй иск клуба о собственном банкротстве. Ранее суд вернул без рассмотрения заявление о признании банкротом футбольного клуба. В опубликованном определении суда отмечалось, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке. В арбитражным суд также подан ряд исков о взыскании долгов с футбольного клуба
"Тосно" 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и вылетел во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщил о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем.
На замену «Тосно» власти региона вместе с частными компаниями решили создать клуб «Ленинградец», который стартовал в Профессиональной футбольной лиге.
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