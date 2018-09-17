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Мальдини считает, что «Милан» — не конкурент «Ювентусу»
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Мальдини считает, что «Милан» — не конкурент «Ювентусу» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини оценил игру команды в матче с «Кальяри» (1:1) в Серии А  "Милану" предстоит долгий путь, чтобы вернуть былую славу. Мы ещё не готовы на равных конкурировать с «Ювентусом». У нас молодая команда, мы с оптимизмом смотрим в будущее. Это команда, которая должна работать ещё очень много, чтобы достичь целей, поставленных в начале года, также нам нужно работать над менталитетом", — сказал известный в прошлом футболист.
По итогам четырех туров «Милан» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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